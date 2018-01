Um empate basta ao Flu em Salvador O Fluminense vai buscar a vitória, mas estará satisfeito com um empate, neste sábado, contra o Vitória, em Salvador. Pelos cálculos da comissão técnica do clube, é preciso vencer todos os jogos do Campeonato Brasileiro no Rio e não perder fora de casa para o Flu chegar às últimas rodadas da competição em condições de disputar o título. Isso não significa que Renato Gaúcho vai armar um esquema defensivo. "Quem entra em campo com medo, não consegue bom resultado", disse o treinador. Ele prevê pressão forte do Vitória logo de início e orientou a equipe a atuar nos contra-ataques. Para Renato Gaúcho, o time baiano vai dar o máximo para tentar a reabilitação - vem de derrota por 4 a 0 para o Corinthians. O Fluminense fez a preparação final no centro de treinamento do Vitória e recebeu a visita do técnico adversário, Joel Santana, que intercedeu para que seu clube cedesse o local aos visitantes. O tom amistoso contrasta com a ação trabalhista que Joel move contra o Fluminense: ele exige em torno de R$ 600 mil pelo calote que levou quando dirigiu o Tricolor em 1995. Na oportunidade, o atual técnico do clube carioca era um dos artilheiros da equipe. Para vencer ou assegurar um ponto, Renato Gaúcho não poderá contar com o lateral Jancarlos, com problemas intestinais. Ele será substituído por Jonathan. No ataque, o veterano Sorato vai ter a companhia do jovem Carlos Alberto, que não vem repetindo as atuações do início do ano e chegou a ser repreendido por Renato Gaúcho por estar retendo muito a bola.