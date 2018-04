Um golpe de mestre contra o preconceito Quando o atacante Adauto trocou o Atlético-PR pelo Slavia Praga, há dois anos, sabia que teria dificuldades de adaptação na República Checa - um país fechado socialmente e que só este ano promoveu sua entrada na União Européia. Mas ele jamais poderia supor que seria submetido a uma das mais extremadas manifestações de racismo já regitradas no futebol europeu. Negro, era chamado de macaco pelos torcedores adversários toda vez que tocava na bola, num incidente que se repetia por quase todos os estádios onde atuava. Num desses de jogos - no clássico contra o Sparta Praga, a principal equipe do país - a hostilidade contra o brasileiro foi tão grande, e provocou tamanho constrangimento, que o árbitro e dirigentes do próprio Sparta, interromperam a partida, apelando aos torcedores para que cessassem as ofensas. A torcida não apenas não atendeu, como passou a atirar cascas de banana sobre o jogador, além de imitar gestos e ruídos de macacos. O clube foi punido pela Federação Checa e Adauto recebeu apoio da Uefa (a entidade que comanda o futebol no continente) que chegou a enviar à Praga uma psicóloga para ajudar o jogador a superar o trauma. Mas o que mais impressionou foi a reação de Adauto. No dia seguinte ao incidente, numa entrevista coletiva promovida pela Uefa, o brasileiro revelou que não guardava rancor dos torcedores. Disse ter certeza que aquelas manifestações não representavam o pensamento do povo checo, segundo ele, "formado por pessoas educadas e acolhedoras". A forma como reagiu aos insultos comoveu o país e marcou uma virada na vida de Adauto e na sua relação com a torcida. Foi convidado pessoalmente pelo primeiro-ministro checo Standly Gross a protagonizar uma campanha nacional contra o racismo, que entrou em vigor nesta semana. Gross está negociando agora, a possibilidade de a campanha ser veiculada em outros países da Europa. O governo checo pretende ainda, indicar Adauto para ser uma espécie de embaixador da Fifa na luta contra o racismo. Adauto Evandro da Silva, tem 24 anos e nasceu em Santo André, na Grande São Paulo. Passou pelas categorias de base do clube (em 2000 disputou a Copa São Paulo de Juniores) e em seguida se transferiu para o Atlético-PR, onde foi tricampeão estadual e campeonato brasileiro em 2001. Em 2002 se transferiu para o Slavia Praga e, apesar dos problemas, foi muito bem, ganhando dois prêmios de melhor jogador da temporada 2002/2003. E num indicativo de que está completamente reabilitado, foi eleito um dos dez homens mais cobiçados pelas mulheres checas, segundo consulta feita por uma revista destinada ao público feminino. Nesta semana, Adauto conversou com a Agência Estado sobre os problemas que enfrentou e a respeito da campanha que lidera a partir de agora. Veja os principais pontos da entrevista. Agência Estado - Como vc se sentia quando ouvia a torcida imitar macaco? Adauto - Quando comecei a ouvir não tinha entendido direito. Estava no país há pouco tempo e não acreditava que seria mesmo sons de macacos. Mas a arquibancada do estádio do Sparta é perto do gramado e via que além do som eles faziam gestos mesmo. Era só eu pegar na bola que vinham os ruídos da arquibancada. Foi muito triste e naquele momento, com tão pouco tempo no país, vi que a coisa ia ser mesmo difícil. Agência Estado - Qual foi sua reação no momento em que o jogo contra o Spart foi interrompido pelo árbitro, por causa dos atos de racismo dos torcedores. Adauto - Foi muito constrangedor. Desde que começou o jogo eles zombaram de mim. Todos estavam constrangidos, olhando pra mim, jogadores do meu time e do Sparta, espantados e vendo minha reação. Foi assim até o segundo tempo, quando o árbitro não aguentou, parou o jogo e chamou os representantes da Federação Checa e os dirigentes do Sparta. Eles começaram a implorar para que os torcedores parassem, e sabe qual foi a resposta? Muitos riam e alguns até jogaram cascas de banana no gramado. Mas apesar de tudo não me senti humilhado não, ria a cara deles e sabia que minha resposta tinha que ser dentro de campo. Agência Estado - E nas ruas, no prédio onde mora, os locais que vc freqüenta? Você não sente manifestações de racismo? Adauto - As vezes ainda acontece, em alguns pontos isolados. Pequenas coisas que você percebe o racismo mesmo que de forma indireta. Uma vez fui comprar crédito para meu celular numa loja de conveniência e pedi o equivalente a 400 dólares. A mulher do balcão desconfiou e me pediu para que mostrasse o dinheiro antes. Para ela era uma cena impossível um negro gastando esse valor num telefone. Nessa hora apareceu o gerente, que conhecia futebol e me reconheceu. Ele pediu desculpas e ficou por isso mesmo. Mas hoje sou respeitado pela grande maioria, tanto que fui eleito o melhor e mais simpático jogador da temporada do ano passado. Agência Estado - Essa campanha será desenvolvida de que forma. Qual será, na prática, sua participação ? Adauto - Tenho total envolvimento, inclusive pela causa. O motivo dessa campanha começou naquele jogo. O governo percebeu que o racismo havia chegado ao esporte e precisaria agir rápido. Montaram o projeto " Todos nós somos vítimas" e me convidaram para ser o embaixador dessa campanha. Estavamos treinando e vimos o presidente da federação tcheca e o primeiro ministro do país, Stanislav Gross. Ficamos curiosos e aí veio o convite. Ele fez questão de vir pessoalmente. Fiquei muito feliz e lembrei de quando morava no alojamento do Santo André, acordava com fome e não podia comer mais que um pãozinho, que era contado. Naquele momento pensei, eu consegui vencer na vida meu Deus!. Agência Estado - Parece que, que de vítima de atitudes racismos você se transformou numa espécie de simbolo sexual. É isso mesmo? Adauto - (Risos) Se por um lado os homens não gostavam de mim, as mulheres não podiam dizer o mesmo. Elas gostam de olhos e pele escura, pois é o diferente pra elas. Se no Brasil chama atenção o loiro de olhos claros, aqui chama atenção a pele e olhos escuros. A maioria da população tem pele e olhos claros, e nós brasileiros somos bem vistos entre elas. Agência Estado - A campanha poderá chegar à Uefa e, de lá, transbordar para toda a Europa e até à Fifa. O que isso representa para você? Adauto - Acho que será válido se conseguirmos mudar pelo menos um pouco a cabeça dessas pessoas. Pelo lado pessoal fico muito feliz, sair da periferia e conquistar um país tão fechado já é um sonho realizado. Se for (a campanha) para toda Europa será mais maravilhoso ainda. Quero mostrar para as pessoas que a cor não constrói a dignidade e o caráter de um homem, e sim atitudes. Agência Estado - Como foi o período inicial no Slavia. Como você se virou com a língua? Adauto - Quando fomos campeões brasileiros, meu assessor de imprensa, Fábio Giannelli, era o mesmo do Kleberson. Ele sempre insistia que fizessemos Inglês, mas nunca dava tempo. Aí ele inventou que iriam professores no CT do Atlético para dar aulas de inglês de dentro de campo. Aprendemos as jogadas e o vocabulário das quatro linhas, além de como se portar com o árbitro e Impedimento, falta, escanteio essas coisas. Por ironia do destino eu continuei e o Kleberson depois da Copa do Mundo parou. Ele depois foi pro Manchester e deve ter se arrependido de não continuar. Foi o que me ajudou no começo, mas fazia aulas de checo todos os dias. Minha professora falava espanhol comigo, que aprendi o básico quando joguei no Sporting Gijón da Espanha. Hoje falo o checo razoavelmente. No inglês, não passo fome. ( risos ).