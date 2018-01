Um jogo abre a rodada da Série B3 Apenas uma partida abre neste sábado a 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série B3. O Osan enfrenta o Ginásio Pinhalense, em Indaiatuba, às 15h, no estádio Remulo Zoppi. O Osan, do técnico Eli Carlos, está na oitava colocação, somando 21 pontos. O Ginásio Pinhalense tem 18 pontos e está uma posição atrás do adversário no Grupo 1. O líder do Grupo 1 é o Joseense, que soma 38 pontos, seis a mais que o vice-líder Paulista de Caieiras. Confira os jogos deste domingo, às 15h: Amparo x Joseense; Andradina x Vocem; Comercial Tietê x Itararé; Corinthians B x Tanabi; Gazeta x Catanduvense; Grêmio Barueri x SC Paulista; Jacarei x Águas de Lindóia; Montenegro x Iracemapolense; Paulistano x Guaçuano; Pirassununguense x Prudentino; Ranchariense x Elosport; Serra Negra x Ponte Preta B e União do Vale x Suzano.