Um jogo decisivo para o La Coruña O La Coruña joga por seu futuro no Campeonato Espanhol amanhã, contra o Barcelona, no Estádio Camp Nou. Uma derrota poderá deixar o time galego muito longe do líder Real Madrid, que joga amanhã. A dez rodadas do final, o La Coruña está a seis pontos do Real. Se vencer amanhã, poderá se beneficiar do confronto de domingo, em que o time madrilenho vai a San Sebastián enfrentar a Real Sociedad, que divide a segunda posição com o próprio La Coruña com 54 pontos, contra 60 do Real Madrid. "Nosso objetivo ainda é o título. Ainda é possível", afirmou Mauro Silva, que estará em campo. Segundo o brasileiro, o La Coruña poderá se aproveitar do fato de o Barcelona estar disputando a Copa dos Campeões. "Com o desgaste físico deles na Copa dos Campeões, podemos aproveitar. Faltam 10 rodadas e temos de somar o máximo de pontos e ver o que acontece." Em relação ao Barcelona, o volante analisa: "É uma equipe muito irregular. Não estão tão bem no Campeonato Espanhol (nono colocado com 36 pontos), mas estão invictos na Copa dos Campeões." O técnico Javier Irureta não poderá contar com o goleiro Molina, que está com problemas intestinais. Será substituído por Juanmi. Depois de entrar com liminar na Justiça Comum, o Barcelona poderá jogar em seu estádio. Por causa de incidentes no jogo contra o Real Madrid, dia 23 de novembro, o clube havia sido punido com a perda do mando de campo. Dúvida no Barça - O técnico Radomir Antic quer evitar a euforia em função da boa campanha do time na Copa dos Campeões. No meio de semana, empatou por 1 a 1 contra a Juventus, fora de casa, e agora poderá empatar por 0 a 0 no Camp Nou, dia 22, para avançar às semifinais da competição. "Temos de nos concentrar na partida da Liga Espanhola", disse Antic. "Peço a todos que falem apenas do difícil rival que teremos." Ele tem uma dúvida: Riquelme ou Mendieta. No jogo contra a Juventus, o treinador optou pelo meia argentino. A outra partida de amanhã será entre Sevilla e Villarreal, dos brasileiros Belletti e Marcos Senna. Domingo, Real Sociedad e Real Madrid fazem o jogo mais importante da 29ª rodada. O técnico Vicente del Bosque terá todos os titulares à disposição. Alemanha - 28ª rodada, neste sábado: Borussia. Moenchengladbach e Nuremberg; Arminia e Munique 1860; Bayern de Munique e Werder Bremen; Kaiserslautern e Hansa Rostock; Hertha Berlin e Bochum; Stuttgart e Bayer Leverkusen; Hamburgo e Borussia Dortmund. Amanhã: Schalke 04 e Energie Cottbus; Wolfsburg e Hannover. Inglaterra - Partidas válidas pela 33ª rodada, amanhã: Newcastle e Manchester United; Birmingham e Sunderland; Blackburn e Charlton; Chelsea e Bolton; Leeds United e Tottenham; Liverpool e Fulham; Manchester City e Middlesbrough; West Bromwich e Everton; West Ham e Aston Villa.