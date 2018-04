Um mau empate para Leeds e Arsenal O empate entre Leeds e Arsenal, neste domingo, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, foi ruim para os dois times na perseguição do líder Manchester United. Com este resultado, o Leeds chegou aos 42 pontos e o Arsenal somou 41. Ambas as equipes ficam atrás do Newcastle (43) e do Manchester (45), que no sábado derrotou o Blackburn Rovers por 2 a 1. No outro jogo deste domingo, o Chelsea goleou, por 5 a 1, o West Ham. A rodada se completa nesta segunda-feira com Charlton x Aston Villa.