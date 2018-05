Um mês antes de estrear na Copa, Brasil mantém vice-liderança do ranking da Fifa

Um mês antes de estrear na Copa do Mundo, no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, na Rússia, o Brasil teve a sua permanência na vice-liderança do ranking da Fifa confirmada nesta quinta-feira, quando a entidade voltou a atualizar a sua listagem.

A seleção brasileira tem 1.384 pontos e só atrás da líder Alemanha, com 1.544, enquanto Bélgica e Portugal também sustentaram as respectivas terceira e quarta posições, com 1.346 e 1.306 pontos. Argentina, Suíça, França, Espanha, Chile e Polônia fecham, nesta ordem, o grupo dos dez primeiros colocados.

Não houve, por sinal, nenhuma alteração de posições no grupo dos 20 primeiros colocados e também até o 47º lugar em relação ao ranking divulgado em abril, pois para a atualização deste mês foi levada em conta a realização de apenas sete partidas entre seleções, sendo todas elas amistosas.

Líder do ranking e atual campeã mundial, a Alemanha fará a sua estreia na Copa de 2018 também no dia 17 de junho, contra o México, em Moscou. Na mesma data, Costa Rica e Sérvia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo E, em Samara, antes de brasileiros e suíços medirem forças em Rostov pela mesma chave.

Os costarriquenhos ocupam o 25º lugar no ranking da Fifa, enquanto os sérvios estão na 35ª posição. Já os mexicanos, rivais de estreia dos alemães, figuram na 15ª colocação.

Neste período de poucos jogos para atualização desta listagem de meio da entidade máxima do futebol, o Kuwait foi quem teve a ascensão mais relevante ao subir 16 postos e assumir o 160ª lugar. Isso se deu em parte por causa da vitória por 2 a 0 em amistoso contra a Palestina.

O ranking da Fifa voltará a ser atualizado no dia 7 de junho, uma semana antes da abertura da Copa do Mundo, no dia 14, quando a anfitriã Rússia enfrentará a Arábia Saudita, em Moscou, pelo Grupo A da competição.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.544 pontos

2) Brasil, 1.384

3) Bélgica, 1.346

4) Portugal, 1.306

5) Argentina, 1.254

6) Suíça, 1.179

7) França, 1.166

8) Espanha, 1.162

9) Chile, 1.146

10) Polônia, 1.128

11) Peru, 1.106

12) Dinamarca, 1.054

13) Inglaterra, 1.040

14) Tunísia, 1.012

15) México, 1.008

16) Colômbia, 989

17) Uruguai, 976

18) Croácia, 975

19) Holanda, 969

20) Itália, 947