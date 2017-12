Um milhão de torcedores alemães assistiram jogo em telões Cerca de um milhão de pessoas se concentrou neste sábado nos arredores do Portão de Brandemburgo, em Berlim, para acompanhar a partida entre Alemanha e Suécia em telões gigantes montados especialmente para a Copa do Mundo. O jogo das oitavas-de-final, que foi disputado no estádio de Munique, terminou com um placar de 2 a 0 para os anfitriões. Os gritos de euforia e de apoio dos torcedores à seleção alemã podiam ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Um porta-voz da Prefeitura de Berlim disse que uma hora antes do início da partida cerca de 750 mil pessoas se encontravam na zona isolada especialmente para este evento, e que aproximadamente outros 250 mil torcedores estavam nas imediações. A fonte declarou que o clima era pacífico, e que os transeuntes passeavam tranqüilamente pela zona vigiada. Desde que a Copa teve início, em 9 de junho, a polícia efetuou apenas algumas prisões, resultado de poucos distúrbios. O balanço é considerado positivo, levando em conta a grande presença de público nos estádios e em outros locais movimentados.