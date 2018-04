Um motivo de R$ 200 mil para Assunção chegar rápido aos treinos

SANTOS - Chateado por não ter conseguido renovar com o Palmeiras e ao mesmo tempo feliz por ter retornado ao Santos, clube que considera "sua casa", o volante Marcos Assunção ganhou mais um motivo para sorrir nesta segunda-feira. O veterano jogador vai poder experimentar durante um mês inteiro, em comodato, um Audi A5 Sportback, modelo de luxo da montadora alemã, que custa em torno de R$ 200 mil. Nesta terça-feira, o jogador já deve comparecer ao treino no CT Rei Pelé com o cupê de quatro portas da Audi.

Apaixonado por carros de luxo, o namoro do jogador com os carros da Audi já vinha desde o Salão do Automóvel realizado em outubro de 2012, em São Paulo. Na ocasião, Assunção testou a potência de 560 cavalos do superesportivo Audi R8 GT Spyder.

O modelo que Assunção poderá testar em Santos não é tão potente, mas também não deixa a desejar. Seu motor turbo de 2.0 litros, de 211 cv de potência, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos. O carro vem ainda com tração permanente quattro, que garante maior estabilidade, e câmbio S tronic de dupla embreagem e sete velocidades.

Nesta segunda, Marcos Assunção compareceu ao CT Rei Pelé, mas não treinou com os companheiros.