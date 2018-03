Um novo União São João em Florianópolis Com menos de uma semana no comando do União São João, o técnico Luiz Carlos Cruz já iniciou uma reformulação geral na equipe. Para enfrentar o Avaí, sábado, às 18h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o treinador fez várias mudanças no time para buscar os primeiros pontos após quatro rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. A principal alteração está na forma de jogo. Adepto do esquema 3-5-2, Cruz confirmou que voltará a utilizar três zagueiros diante dos catarinenses no fim de semana, como Paulo Roberto Santos já havia usado nas três primeiras do time de Araras. Além do esquema, o ex-treinador do Fortaleza mexe também no time. Com a dispensa já anunciada de seis atletas na terça-feira, o zagueiro Ben-Hur, recuperado de contusão, retorna à equipe, formando o trio com Lica e Félix. Na lateral-esquerda, Wellington e Guilherme disputam a vaga de Fabiano Souza, enquanto no ataque o veterano Osmar e o estreante Careca, contratado junto ao Corinthians, têm a missão de marcar os gols para o União. Estas são as alternativas para o União deixar a lanterna após quatro rodadas sem somar pontos.