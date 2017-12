Um órgão para regulamentar o futebol Nos moldes de agências reguladoras de energia elétrica, como a Aneel, ou de telecomunicações, como a Anatel, o GTE (Grupo de Trabalho Especial sobre Futebol) elaborou ontem as diretrizes da ANE - Agência Nacional de Esportes. O objetivo do órgão é regulamentar as relações entre o interesse público e o privado. Trocando em miúdos: definir as obrigações de quem organiza e os direitos de quem consome o produto futebol brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde