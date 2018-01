Um palácio para o "Rei do Marketing" Depois de saber que os ?Becks?, David e Victoria, batizaram sua mansão na Inglaterra de ?Beckingham Palace? ? por sua ?afinidade? com a família real ?, o Real Madrid quis manter o glamour em torno do inglês, uma verdadeira fábrica de marketing: foi atrás de um palacete na capital espanhola, ?vizinho? da família do Rei Juan Carlos. Leia mais no Jornal da Tarde