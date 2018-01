Um ponto garante o "Trio de Ferro" Neste sábado começa a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E três grandes clubes de São Paulo estão a um ponto das quartas-de-final: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. No Grupo 1, com o empate da última quarta-feira, 2 a 2, contra a Ponte Preta, o Palmeiras deu um importante passo para a próxima fase. Depende apenas de um ponto contra o Rio Branco, amanhã, às 18h, em Americana. Nessa chave, o União Barbarense já conseguiu a classificação. O Guarani precisa vencer a Ponte Preta, no dérbi de Campinas. Para a equipe de Americana, uma vitória contra o Palmeiras é o suficiente. Leia mais no Jornal da Tarde Leia também: "A CORRIDA PELA VAGA"