Um pouco de ficção

Terça-feira à noite, nervoso com um noticiário confuso na TV, do qual não entendia quase nada, o homem resolveu deixar o apartamento para ir, talvez, ao supermercado. Às terças lhe é permitido fazer pequenos passeios. Saiu do seu apartamento sem esquecer, como pessoa respeitável, de se colocar em paletó e gravata. Ao abrir-se a porta do elevador, o homem impulsivamente deu um passo para dentro e imediatamente viu-se rodeado de uma grande quantidade de pessoas alegres, carregando garrafas de Champagne, falando e rindo alto com copos nas mãos. Aturdido, tentou voltar, mas a porta do elevador se fechou e ele viu que subia.

Não podia entender o que falavam. Nada pior para um homem pouco familiarizado com um idioma, do que pessoas falando ao seu redor ao mesmo tempo. A confusão de vozes é fatal. E lá foi ele entre muitos milionários, loucos de alegria, meio incrédulos, que se abraçavam. Sem poder fazer nada, deixou-se abraçar e ficou contente de reconhecer uma cara que já tinha visto. O conhecido se aproximou e o cumprimentou afavelmente. Foi nesse momento que a porta do elevador se abriu e o bloco de pessoas o arrastou para dentro de outro apartamento. Reconheceu a cobertura, que já tinha visto em fotos e que secretamente almejava um dia visitar.

A algazarra dentro do magnífico apartamento em mármore branco era indescritível. Perdido, tateando, ele permaneceu vagamente por lá. Não via muita gente da sua idade, mas viu imediatamente ele. Ele, o seu vizinho ilustre, cercado por jovens e não tão jovens, com sua cara e seu penteado inconfundíveis. Chegou mais perto do vizinho e ali ficou olhando para ele em silêncio embasbacado.

Os olhos do vizinho cruzaram os seus e ele então sorriu, o conhecido sorriso brasileiro diante de um estrangeiro, simpático, reverente, cheio de gratuita e calorosa admiração. O sorriso fez o efeito esperado. O vizinho chamou alguém que estava por ali, justamente a pessoa que o havia cumprimentado no elevador e com quem já tinha esbarrado. Ouviu, sem compreender bem, o vizinho perguntar olhando para ele: “Who’s this?” Seu conhecido replicou: “The ex president”. O vizinho poderoso olhou para ele atônito: “ex president?” E o interlocutor, talvez julgando um pouco complicado explicar o que era a CBF, resolveu resumir: “from Brazil”. O vizinho ficou muito admirado e alegremente surpreendido. “Brazil?!”. Ergueu-se de onde estava, evitou alguns abraços e aproximou-se estendendo as mãos. O nosso homem tinha lágrimas nos olhos e no sorriso fixo.

Jamais poderia supor que, sobretudo nos dias atribulados pelos quais passava, o destino lhe fosse oferecer ocasião tão rara. A conversa, se essa é a palavra, se desenvolveu entre os dois numa curiosa mistura de expressões de simpatia em novayorkês de rua e respostas em hesitantes grunhidos num inequívoco paulistês. Mas isso não tinha nenhuma importância. O que interessava é que estava lá.

Lembrou, num esforço, que estava em pleno dia das eleições americanas. Não tinha podido pensar muito nisso, ocupado com reuniões com advogados, mas agora se dava conta. Maravilhado, viu que era alguém importante nas primeiras comemorações intimas da eleição. Reparou que pessoas já olhavam para ele com atenção, algumas até lhe dirigiram a palavra. Inutilmente: o barulho era muito e o conhecimento do inglês pouco. Mas podia reconhecer claramente coisas como president e Brazil.

Por um instante esqueceu até da tornozeleira. Pensou em descer ao seu apartamento e convidar a esposa para a reunião. Mas logo lhe ocorreu um velho provérbio de seu mundo passado: ‘em time que está ganhando não se mexe’. Resolveu então ficar apenas por ali, e gozar a felicidade. E foi assim que José Maria Marin, ex-presidente da CBF, entrou na História, na noite de terça-feira última na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Afinal, ele e Donald Trump moram no mesmo prédio.