Um presente de Aldair para o Fome Zero A despedida de Aldair da Roma rendeu R$ 1,7 milhão ao programa Fome Zero, do governo federal. Essa foi a quantia arrecadada nesta segunda-feira no Estádio Olímpico na partida entre a Roma e um combinado formado por jogadores brasileiros. Quase 50 mil pessoas pagaram ingresso para aplaudir o zagueiro, que jogou 13 anos no clube. Ronaldo marcou presença, mas não pôde entrar em campo. ?O Real Madrid me proibiu de jogar porque estamos na reta final do Campeonato Espanhol. Mas fiz questão de vir dar um abraço no Aldair, que é um grande amigo meu?, disse o Fenômeno. Romário jogou e matou a saudade do gol ? passou três meses em branco no Catar. Ele fez os dois primeiros gols do combinado brasileiro ? Élber fez o outro e o jogo acabou 3 a 3. Quando os brasileiros venciam por 3 a 0, deram uma relaxada para ajudar a Roma. Totti diminuiu e logo depois Leonardo cometeu um pênalti para que o dono da festa fizesse um gol. Aldair bateu, marcou e foi abraçado por todos os jogadores. Di Francesco fez o último gol, com passe de Aldair. O time brasileiro contou com jogadores como Romário, Dunga, Jorginho, Leonardo, Serginho, Mauro Silva, Júnior, Élber, Gonçalves e Raí. Aldair completará 38 anos no dia 30 de novembro. Ele pretende voltar ao Brasil e jogar pelo menos até o fim do ano no Flamengo antes de encerrar a carreira.