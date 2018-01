Um são-paulino dá lições ao Palmeiras Marco Aurélio Cunha, dirigente do São Paulo, acompanhou de perto a Série C em 1999 e a B em 2000, quando trabalhava no Figueirense. Conhece as dificuldades do lado menos charmoso do futebol brasileiro e tem uma análise dura em relação às possibilidades de Portuguesa e Palmeiras. ?Para a Portuguesa, será um caos. O time não se preparou e não tem uma torcida grande. E o Palmeiras, caso não haja um processo de adaptação, também terá muitos problemas.? Leia mais no Jornal da Tarde