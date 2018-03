Um "tetra" para salvar a nova geração A nova geração do futebol brasileiro está nas mãos de Branco. Ex-lateral-esquerdo do Fluminense e da Seleção Brasileira, o jogador tetracampeão do mundo foi nomeado coordenador das seleções de base pelo presidente da CBF. Branco, de 39 anos, chega para colocar ordem na casa e acabar com interesses que rondam as seleções de jovens jogadores. ?Chega de padrinhos e amigos. Quero os melhores nas seleções dos garotos?, disse. Leia mais no Jornal da Tarde