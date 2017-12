Um time de brasileiros na Alemanha Sem esperanças de sucesso imediato no futebol brasileiro, nove jogadores resolveram ousar. Embalados pela possibilidade de ganhar dinheiro e reconhecimento internacional em curto espaço de tempo, abriram mão do convívio da família em São Paulo e rumaram para a Europa. Sábado retrasado, desembarcaram no modestíssimo Werl, clube da 4ª Divisão Alemã, fundado em 1911, cujo maior orgulho está no quadro associativo, composto por 2000 pessoas - e no moderno centro de treinamento, considerado um dos principais do país. Leia mais no Jornal da Tarde