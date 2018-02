Um título para a mãe de Robinho Marina da Silva Souza, mãe de Robinho, ficou especialmente feliz com a conquista do título pelo Santos. Tamanha felicidade a fez esquecer momentaneamente os 41 dias de pesadelo por conta do seqüestro que sofreu. Neste domingo, agradeceu o apoio, ao reaparecer na sacada de seu apartamento e jogou a camisa do Santos que vestia para os torcedores que ali estavam e gritavam o seu nome. Logo depois do jogo, Marina fez sua aparição, vestindo a camisa do time e o boné com a aba para trás - como o filho também usa. Estava alegre e por vários minutos acenou para os vizinhos e torcedores que estavam em frente ao Edifício W. Lobbe, na Pompéia, bairro de Santos. Emocionada, juntou as mãos como se rezasse e as levantou em direção ao céu. Desejou um feliz Natal a todos antes de se retirar. Marina ainda não saiu de casa desde que foi liberada pelos sequestradores, na sexta-feira. Foi convidada pelos vizinhos para assistir à partida no salão de festas do prédio, mas desculpou-se. "Ela agradeceu, disse que ficou emocionada, mas ainda não podia descer??, revelou um dos moradores do local. A mãe de Robinho preferiu assistir ao jogo em seu apartamento, junto com o marido, Gilvan Souza, o empresário de Robinho, Wagner Ribeiro, e Viviane, noiva do filho. Deu, porém, para ouvir os gritos dos vizinhos, que comemoravam o título e lhe dedicavam a conquista. "Marina, este título é seu??, gritou um vizinho assim que a partida terminou. Foi neste momento que ela apareceu pela primeira vez na sacada. Como a Avenida Marechal Floriano Peixoto é um dos pontos obrigatórios de passagem para a Praça Independência, local das comemorações da cidade, os torcedores paravam em frente ao prédio, buzinando e gritando seu nome. Um grupo de jovens passou à pé cantando o refrão: "Ô Marina, cadê você. Eu vim aqui só para te ver??. Wagner Ribeiro saiu logo do prédio depois do jogo e contou que a mãe do atacante vibrou muito. "Ela está superfeliz, alegre, vibrou o jogo todo e compreendeu quando Robinho saiu para a entrada de Basílio??, disse o empresário. Ele também confirmou que Marina está tomando os remédios receitados pelo médico. Disse que não há previsão de entrevistas. "Por enquanto, ela não vai falar. Tem outros compromissos além de cuidar de sua saúde, como o depoimento na polícia?, contou o empresário de Robinho, informando que esse depoimento não irá ocorrer nesta segunda-feira, como estava previsto.