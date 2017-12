Um turbilhão chamado Maradona Polêmica e talento. Poucos atletas na história tiveram essas duas características tão evidenciadas quanto o meia argentino Diego Armando Maradona, ou, como preferem seus compatriotas, "El pibe de oro" (O garoto de ouro). Claro que os efeitos colaterais dessa mistura explosiva resultaram em uma personalidade forte e arrogante (ele se considera melhor do que Pelé), mas capaz de atrair admiradores em todas as partes do mundo. Senão por seu caráter - bastante arranhado após envolvimento com cocaína -, certamente pela maestria com que agraciava o público com jogadas geniais. Leia mais no Estadão