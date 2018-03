Um Verdão tipo Azulão: obra de Figer Os volantes Claudecir e Magrão trocaram o São Caetano pelo Palmeiras em 2001. Na metade do ano passado, voltaram para o ABC para disputar o Campeonato Brasileiro e no início de 2003 retornaram ao Parque Antártica. O zagueiro Gustavo permaneceu pouco mais de dois meses no Palmeiras e, três dias depois de ser dispensado por Jair Picerni, assinava contrato com o São Caetano. O atacante Adhemar, de volta do Stuttgart da Alemanha para o clube do ABC em 2002, era a principal opção para o ataque do Palmeiras e só não chegou porque Picerni não quis. Os quatro jogadores têm em comum o fato de serem empresariados por Juan Figer, uruguaio que acaba de completar 30 anos de atividades no Brasil. Agente Fifa, com trânsito livre junto ao presidente Mustafá Contursi, sempre é consultado quando o assunto é a contratação de reforços. Leia mais no Jornal da Tarde