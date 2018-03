Uma enquete do JT para corintianos e são-paulinos O Jornal da Tarde quer saber a opinião dos corintianos sobre os goleiros do time, e a opinião dos são-paulinos sobre Kaká. Para os corintianos, a questão é saber quem é o goleiro preferido ? se Doni, se Rubinho. Para os são-paulinos, a pergunta é: você prefere que Kaká continue no time ou que seja vendido? Os resultados da enquete serão publicados ? e comentados ? na edição de amanhã do JT. Clique aqui para participar da enquete sobre o Corinthians Clique aqui para participar da enquete sobre o São Paulo