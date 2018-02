Uma festa portuguesa na Liberdade O bairro da Liberdade, na zona central de São Paulo não tem estádios de futebol. Mas hoje, a Casa de Portugal transformou-se em um, exceção feita à ausência do campo. Para acompanhar a abertura das quartas-de-final da Eurocopa, entre sua seleção e a Inglaterra, os patrícios vestiram, literalmente a camisa. Antes do jogo, eles vinham de todos os cantos, paravam o trânsito e faziam muito barulho. Na Casa, devidamente trajados com as cores vermelho e verde e com cachecóis portugueses, acomodavam-se no melhor local. À frente, o público jovem, numa espécie de arquibancada. Com bumbo, reco-reco e uma concertina (acordeom), ditavam o ritmo do local. No meio, mais parecido com as sociais do estádio, as sofredoras famílias, que não se cansavam de roer unhas, puxar os cabelos e, muitas vezes, rezar escondido. Atrás a famosa "turma do amendoim", aquela que, mesmo com o time jogando bem, preferia falar mau de seus pupilos. O escolhido, o craque Figo. "Este Figo é um espanhol", diziam, em alusão ao país vizinho e eterno rival. "Ainda bem que o Felipão o queimou, como fez com o Romário," comentou um Manuel exaltado com a classificação nos pênaltis. E Felipão foi o grande nome da noite. Durante o empolgante e sofrido duelo - a Inglaterra vencia por 1 a 0 -, todos os atos do treinador eram alvos de comentários. Quase sempre, elogios. "Coitadinho do Felipão, não merece sofre tanto", dizia uma torcedora. O segundo tempo rola, e com ele, as substituições. Scolari tira Figo e os defensores Costinha e Michel. Entram os jovens Postiga e Simão e o veterano Rui Costa. "Este Felipão é macho", escuta-se. As mudanças do treinador surtem efeito, o time empata, abre vantagem na prorrogação, sofre o empate, mas leva nos pênaltis. A aflição na casa, com pessoas fazendo figas, ou de joelhos, acaba com o gol do goleiro Ricardo, no último pênalti. Vitória por 6 a 5 e dança no salão. "Demorou, mas vingamos 66," vibraram, com sentimento de alívio, 38 anos após a eliminação para os rivais, na copa da Inglaterra.