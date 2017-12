Uma noite de gala na vida do Santos Uma data especial na história do Santos: há 38 anos, completados sexta-feira, dia 16, o clube da Vila Belmiro conquistava o bicampeonato mundial interclubes com a vitória sobre o Milan por 1 a 0, no Maracanã, gol marcado por Dalmo, em cobrança de pênalti. Dois dias antes, no mesmo local, a equipe brasileira havia vencido o Milan por 4 a 2, em outra partida emocionante, debaixo de um temporal, depois de virar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, forçando assim o terceiro jogo. Leia mais no Estadão