Unai Emery diz que Neymar se reapresentará ao PSG em até três semanas

Na véspera da final da Copa da Liga Francesa diante do Monaco, o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, voltou a responder perguntas sobre Neymar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o espanhol revelou que tem mantido contato com o brasileiro e que o craque deverá se reapresentar ao clube em até três semanas.

+ VÍDEO - A batalha de Berna, famoso jogo da Copa de 1954

"Aqui, todos os jogadores são importantes. A gente trabalha para dar responsabilidades a todos os atletas, não apenas um em particular. Eu falei recentemente com o Neymar. Ele está bem, descansando, e estará assistindo à final. Ele vai voltar em duas ou três semanas", declarou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Emery indicou estar acompanhando de perto a recuperação de Neymar, apesar da distância. Após a fratura no quinto metatarso de seu pé direito, sofrida ainda em fevereiro, o jogador voltou ao Brasil para ser submetido a cirurgia em Belo Horizonte, o que aconteceu no último dia 3.

Desde então, Neymar tem realizado o trabalho de fisioterapia em sua residência na cidade de Mangaratiba, no Rio. Recentemente, inclusive publicou alguns vídeos, em que aparecia fazendo exercícios com elásticos e pesos para fortalecer a região operada.

Apesar da declaração de Emery, ainda não há data prevista para o retorno de Neymar. Em "duas ou três semanas", o atacante voltará ao PSG para se apresentar aos médicos do clube e realizar a fase final de recuperação por lá.

Sem ele, o PSG foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, segue líder disparado do Campeonato Francês e decide a Copa da Liga Francesa neste sábado, diante do Monaco, na cidade de Bordeaux.