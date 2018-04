Under Armour anuncia acerto com o São Paulo e substitui a Penalty

A Under Armour confirmou nesta terça-feira que será a fornecedora de uniformes do São Paulo. O contrato deve ser de cinco anos e começa a valer a partir de maio, mês seguinte ao encerramento da parceria com a Penalty, que está em vigor desde o início de 2013. Pelo novo acordo, o clube receberá por ano R$ 27 milhões da marca esportiva. Portanto, a nova empresa daria ao Tricolor R$ 135 milhões, sendo que R$ 60 milhões seriam em material esportivo.

Em anúncio publicado no site oficial, a Under Armour apresenta o São Paulo como "o clube de mais sucesso no futebol brasileiro" e afirma que tanto o time principal como as categorias de base vão utilizar o material esportivo da marca. A empresa promete também revender os materiais oficiais em lojas no Brasil e também na sua sede, os Estados Unidos.

O lançamento oficial do uniforme será em maio, no Morumbi. No estádio a marca já começou a montar a estrutura para organizar uma loja com os produtos. O São Paulo será o primeiro time brasileiro a usar a marca, que tem como principais atletas Tom Brady, do futebol americano, Michael Phelps, da natação, e George Saint-Pierre, do UFC. No exterior, times como o Tottenham e o Colo Colo também já usam Under Armour.

A Penalty, atual fornecedora de material do São Paulo, já tinha anunciado a rescisão semanas atrás. A parceria vinha deixando o time tricolor descontente, mas a diretoria aguardava o anúncio oficial da Under Armour antes de se posicionar sobre o novo fornecedor de material esportivo.