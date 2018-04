Unesco e Barcelona se unem na luta contra a violência

A Unesco e o Barcelona assinarão, no dia 23 de novembro, na próxima sexta-feira, em Paris, um acordo de associação para lutar contra o racismo e a violência no esporte, anunciou nesta sexta a instituição das Nações Unidas. O diretor-geral da Unesco, Koichiro Matsuura, e o presidente do clube catalão, Joan Laporta, assinarão este documento, destinado a "promover a ética e os valores do esporte através da educação" de crianças e jovens, segundo um comunicado da organização. As duas instituições lançarão programas de educação e sensibilização sobre a luta contra o doping, assim como várias iniciativas contra a exclusão, a promoção da alfabetização e a educação dos jovens deficientes físicos. Um comitê integrado por representantes de Barcelona e Unesco se reunirá pelo menos duas vezes ao ano para fixar um calendário das atividades. A Fundação Barcelona, o Centro Unesco da Catalunha e a Comissão Nacional Espanhola de Cooperação com a Unesco também farão parte desta iniciativa.