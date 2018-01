União acredita que pode vencer S. Paulo Tentando manter a base do time que teve um início satisfatório no Campeonato Paulista, o técnico Arnaldo Lira não faz mistérios para escalar o União São João para o jogo deste domingo, às 18h10, contra o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mesmo tendo sido derrotado pelo Rio Branco na última rodada, o time parte confiante para o Morumbi. "O São Paulo é um time muito perigoso, mas não impossível de ser batido. Não merecíamos a derrota no último jogo, contra o Rio Branco. Se tivéssemos conquistado os três pontos, estaríamos agora entre os líderes", analisou o técnico Arnaldo Lira. A única alteração anunciada pelo treinador foi a volta do veterano atacante Paulinho Kobayashi, autor de um dos cinco gols do time na competição,. Ele entra na vaga de Jean Carlos e forma dupla com Borges, artilheiro do time com dois gols. O atacante Dias, de 20 anos, contratado junto ao São Vicente, já participou de alguns amistosos com a camisa do time e pode ficar no banco de reservas. Ele foi um dos destaques da Copa São Paulo de Juniores, quando fez cinco gols.