União adota isolamento para vencer Para quebrar a série de seis derrotas em seis jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o lanterna União São João viajou nesta terça-feira para Águas de Lindóia. A intenção do técnico Luiz Carlos Cruz é colocar todo o grupo em concentração máxima para o jogo com o Botafogo na próxima sexta-feira no estádio Hermínio Ometto, em Araras. O treinador acredita que o fato do time estar totalmente concentrado possa dar um novo ânimo aos jogadores, que amargam a lanterna da competição e já lutam contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Botafogo pode fazer também com que o União quebre um tabu de sete meses sem vitórias em seu estádio. A última vez que a torcida do time ararense comemorou a conquista de três pontos aconteceu no dia 9 de novembro do ano passado, quando venceu o Remo por 1 a 0 também pela Série B do Brasileirão.