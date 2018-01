União ainda busca primeiros pontos Depois de se refugiar em Águas de Lindóia, cidade do Interior de São Paulo, e até participar de uma missa, o União São João enfrenta o Botafogo, nesta sexta-feira, em Araras, às 20h30 no estádio Hermínio Ometto, em busca de seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. O time perdeu os seis jogos que disputou, mas espera iniciar a reação a partir desta rodada para deixar a lanterna. Para começar a reabilitação, o técnico do União, Luiz Carlos Cruz, decidiu realizar muitas mudanças no time. A principal delas no esquema tático, do 3-5-2 para o 4-4-2, com a entrada do meia Fabinho na vaga do zagueiro Diguinho. Em relação as outras mudanças, o estreante Marcos Nascimento, contratado nesta quarta-feira, entra no lugar do volante Wilson Matias. Os zagueiros Ben-Hur e Polaco substituem Félix e Lica, respectivamente. No ataque, o veterano João Paulo, ex-Guarani, ganhou a vaga de Careca. Além de Marcos Nascimento, outro jogador foi contratado pelo time Araras. O atacante Galvão, revelado pelo próprio clube e que estava no Servette, da Suíça, reforça o União para o restante da Série B. Ele ainda não terá condições de jogo nesta sexta-feira.