União ainda sonha com classificação O União São João, próximo adversário do Corinthians, ainda sonha com a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-1. Parece algo incrível para um time que até pouco tempo se preocupava apenas em fugir do rebaixamento, mas a realidade, agora, é outra. O time teve altos e baixos durante a competição, principalmente na estréia, quando foi impiedosamente goleado pela Portuguesa por 6 a 1. A derrota custou o cargo do técnico Heron Ferreira, substituído por Cláudio Garcia, que, por sua vez, também pediu demissão há duas rodadas. Curiosamente, após a saída de Garcia, o time venceu os últimos dois jogos, contra São Paulo, por 4 a 3, e Guarani, pelo placar de 2 a 1. Sob o comando do então auxiliar-técnico Celinho, o time de Araras agora já pensa na classificação para a próxima fase do Estadual. Com 20 pontos, o União São João teria de vencer os dois últimos compromissos, contra Corinthians e Palmeiras, e ainda torcer por tropeços de São Paulo e São Caetano, principais concorrentes à vaga. Apesar da dificuldade, jogadores e comissão técnica fizeram um pacto pela vitória nesta reta final do campeonato. "Vamos fazer a nossa parte e se os outros resultados forem favoráveis, estaremos entre os semifinalistas", ressaltou Celinho. Para o duelo de domingo, diante do Corinthians, o técnico Celinho não vai poder contar com o volante Fabrício Souza, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Apesar disso, o time terá os retornos do meia Leonardo e dos atacantes João Paulo, ex -Guarani, e Rafael, que cumpriram suspensão automática. Uma das armas do time de Araras é o ataque, que já marcou 32 gols nesta competição. Curiosamente, o União só perde para o seu próximo adversário, que com Marcelinho Carioca, Ricardinho e companhia, já chegou aos 35 gols marcados.