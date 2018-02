União aposta em solução caseira Surpreendidos com a saída do técnico Roberto Fernandes, que aceitou proposta do Ceará, o União São João, de Araras, resolveu apostar em solução caseira. A diretoria efetivou Arnaldo Lira, que estava preparando o time para a disputa da Copa São Paulo. A diretoria contratou, ainda, Nenê, que dirigiu o próprio time na Copa Federação Paulista para ser auxiliar de Lira. No final de semana, a diretoria se reuniu para traçar planos para a retomada do trabalho do clube, e uma lista de contratações. Para Pavan, houve um prejuízo com a saída de Fernandes. "Não há como negar que todo o nosso trabalho estava planejado com o Roberto, inclusive uma lista de atletas que estavam praticamente contratados, mas Lira, Nenê e Beloto (diretor de futebol) já estão trabalhando na avaliação destes nomes e de uma nova lista indicada pela nova comissão técnica", disse.