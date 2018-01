União "ataca" o lado psicológico O técnico do União São João, Play Freitas, pretende aproveitar a folga na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, para corrigir os erros e trabalhar o lado psicológico dos jogadores. O elenco do União ficou abatido após o empate com o Ceará (1 x 1), na última sexta-feira, em Araras, o elenco do União. "Realmente senti o grupo um pouco abatido, mas com certeza vamos conseguir sair de moral elevado após esses dias de treinamento. A situação é difícil, mas pode ter certeza que não jogaremos a toalha", exclamou Play Freitas. O virtual rebaixado União, lanterna, com apenas 12 pontos, volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrentará a Anapolina, na casa do adversário. O time precisa vencer os quatro jogos que terá pela frente (além do time goiano, pega São Raimundo e Paulista, em casa, e Brasiliense fora).