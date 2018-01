União: azarão contra rebaixamento Matematicamente, o União São João ficará com a última vaga para o rebaixamento do Campeonato Paulista 2005 com 53% de chances. Mas, apesar de sua indigesta colocação (17º com 20 pontos), o matemático Tristão Garcia acredita que o time de Araras poderá ser o grande azarão do rebaixamento, colocando o Rio Branco e a Portuguesa em situação complicada na competição. ?O União São João tem mais chances de cair. Mas pode tornar-se o um grande azarão. Já a Ponte Preta, só cai com um milagre?, resume, Tristão. Caso o União São João vença em casa o União Barbarense, o time do técnico Luiz Carlos Ferreira chega aos 23 pontos. Com isso, acaba passando a Portuguesa e o Rio Branco, com 21 pontos cada. Nessa situação, os dois clubes terão de vencer seus próximos adversários para não serem rebaixados. O time de Americana, apesar de melhor colocada (15º) está com mais chances de cair que a Portuguesa (16º), 22% a 20%. Isso porque o Rio Branco enfrentará o Paulista em Jundiaí, e a Portuguesa joga contra o São Caetano, em casa. Se o Rio Branco perder seu jogo, tem de torcer para a Portuguesa não fazer nenhum ponto, e para o time de Araras não vencer. E caso a Portuguesa perca, só ficará livre do rebaixamento se o União São João não ganhar. Segundo o matemático, quem fizer 23 pontos está praticamente fora do rebaixamento. E quem vem com essa pontuação e está mais ?tranqüilo? é a Portuguesa Santista, que enfrenta o Corinthians, em casa, e o Guarani, que joga contra o Palmeiras, no Parque Antártica. ?O último rebaixado tem 97% de chances de não fazer 23 pontos?, acrescenta Tristão, que não faz nenhuma porcentagem para esses dois clubes caírem. Com 22 pontos e na zona de risco, vem a Ponte Preta e o Marília, com 2% e 3% de chances, respectivamente, de cair. Com essas chances, Tristão acredita ser muito difícil o descenso. A Ponte Preta joga pelo empate contra o Santo André, em Campinas, e o Marília, jogando também por um empate, enfrentará o Santos, em casa. Já lutando pela vice campeonato vem o Santos e o Corinthians. O time da Vila Belmiro, em segundo lugar com 36 pontos tem de vencer o Marília, fora de casa. Já o time de Passarella, além da vitória contra a Portuguesa Santista, em Santos, terá de torcer para o Santos não vencer o seu jogo. A última rodada do Campeonato Paulista está marcada para o próximo domingo, dia 17/4.