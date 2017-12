União Barbarense busca título da Série C Depois de garantir o acesso para a Série B em 2005, o União Barbarense espera antecipar a conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paulista só depende de um empate contra o Limoeiro, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time barbarense lidera o quadrangular, com 12 pontos, seguido pelo Gama, com seis, Americano, com quatro e Limoeiro, com um. O time cearense só terá chance de ficar com a segunda vaga de acesso caso vença e conte com uma difícil combinação de resultados. A festa já acabou. Pelo menos é com este pensamento que o técnico Sérgio Farias quer que seus jogadores entrem em campo no domingo. O treinador disse que a conquista do acesso já é passado e pede a seus jogadores concentração máxima na conquista do título, que segundo ele coroaria a bela campanha do time no campeonato. "Estamos de parabéns pela conquista do título, mas isso já passou. Poderemos entrar na história não somente pelo acesso, mas também pelo título. E vamos atrás deste objetivo. Quero os jogadores focado nisso", disse Farias. Além do título, o clube almeja terminar o quadrangular final com aproveitamento total, isto é, vencer os dois últimos jogos, para terminar a fase de forma invicta. O goleiro Neneca quer buscar todas estas metas. "O objetivo principal que era o acesso nós conquistamos. Sabemos que mais um ponto nos dará o título, mas a preferência é que busquemos a taça com mais duas vitórias", elucidou. Para a partida contra o Limoeiro, o técnico Sérgio Farias não poderá contar com Diogo Pires, que está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o artilheiro da Série C com dez gols, o atacante Frontini e o meia Adriano Iversen retornam ao time Buscando a primeira vitória na competição, técnico Oliveira Candindé vai mandar o Limoeiro ao ataque. Para enfrentar o Leão da Treze, o treinador vai escalar três atacantes, que devem ser Zé Mauro, Paloma e Marciano. Mas, o time cearense terá um empecilho na busca deste objetivo. O Limoeiro tem apenas quatro jogadores para colocar no banco de reservas. Canindé terá com o opção somente goleiro Birigüi, Claudecir, Jardel e Sissi, caso queira fazer alguma mudança durante a partida. Ele só poderá contar somente com estes jogadores, porque Joãozinho, George e Júnior Ferreira estão contundidos e Válter e Eduardo estão suspensos.