União Barbarense: com obrigação de vencer Empurrado por um clima de otimismo, o União Barbarense enfrenta o Cene-MS nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste, pela primeira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Cene venceu por 1 a 0. Para garantir a vaga na segunda fase, o time paulista precisa vencer por diferença de dois gols. Se ganhar por diferença de apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o time sul-matogrossense. Disposto a reverter a situação, o técnico Sérgio Farias poderá contar com dois reforços: o zagueiro Marcone e o volante Felipe, que ficaram fora do primeiro jogo por problemas na documentação. Em compensação, o goleiro Azul e os atacantes Vitor e Benitez não tiveram suas inscrições confirmadas pela CBF. O treinador deve realizar duas mudanças no time que venceu a Portuguesa Santista (2 a 0), pelo Paulistão, domingo. No meio campo, Felipe, que estava suspenso no Estadual, volta no lugar de Cléber Orleans. No ataque, Marco Aurélio joga na vaga de Vítor.