União Barbarense consegue vitória apertada Com um gol de cabeça do zagueiro Valdir, aos 17 minutos do primeiro tempo, o União Barbarense venceu o Vila Nova por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Antônio Lins Guimarães, em Santa Bárbara D´Oeste (SP). Apesar do placar apertado, o resultado foi importante para o time da casa, porque tirou o time paulista da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora o União Barbarense ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos ganhos. Já o Vila Nova se complicou e entrou na zona de risco, na 17ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados - na rodada anterior tinha sido goleado pelo Sport Recife por 5 a 2. "Fico feliz duplamente, pois além de ter feito o gol a vitória nos tirou da zona de risco. Mas não podemos nos empolgar, temos muitos jogos pela frente. O importante é manter os pés no chão e trabalhar para melhorar nossa classificação", disse o herói Valdir, ao final do jogo. O gol saiu após uma cobrança de escanteio do estreante Adãozinho, ex-Palmeiras e São Caetano. O zagueiro Valdir aproveitou o vacilo da defesa e, de cabeça, fez um belo gol. O Vila tentou reagir, mas foi incompetente. O União Barbarense enfrenta o CRB no próximo sábado, em Alagoas. O Vila Nova receberá o São Raimundo, na próxima sexta-feira, no estádio Serra Dourada.