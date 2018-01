União Barbarense dispara na liderança O União Barbarense ficou perto da vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Com a vitória fora de casa sobre o Mogi Mirim, por 2 a 1, nesta quarta-feira, a equipe de Santa Bárbara D?Oeste aumentou a vantagem na liderança do grupo 1. Tem 10 pontos, contra 6 de Palmeiras e Guarani, que só jogam na quinta-feira. O atacante Gilson Batata abriu o placar para o União Barbarense aos 34 minutos, em um rápido contra-ataque. Logo no início da segunda etapa, Cléber perdeu um pênalti a favor do Mogi. Mas aos 22, o time da casa empatou, com Douglas. Aos 32 minutos, o atacante Romualdo marcou o segundo gol do União Barbarense, garantindo a vitória fora de casa e deixando o Mogi na lanterna do grupo 1, com apenas 1 ponto. Ficha técnica: Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Fernando (Doriva), Chicão e Joel; Heleno (Clayton), Zé Luís, André Rosa, Batista (Denis) e Joílson; Cléber e Douglas. Técnico: Luis Carlos Winck. União Barbarense: Cristiano; Márcio Goiano, Émerson, Romildo e Émerson Ávilla; Luciano Santos, Marquinhos (Vavá), Rodriguinho (Marcos Alexandre) e Alex Lopes; Romualdo e Gilson Batata (Rivaldo). Técnico: Paulo Comelli. Gols: Gilson Batata, aos 34 minutos do primeiro tempo; Douglas, aos 22, e Romualdo, aos 32 do segundo. Árbitro: Bernardino Demonico Junior Cartão Amarelo: Joel, Zé Luís, Fernando e Rivaldo Local: Estádio Wilson de Barros, em Mogi Mirim.