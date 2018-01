União Barbarense e Grêmio só empatam O União Barbarense empatou neste domingo com o Grêmio por 1 a 1, em Santa Bárbara d?Oeste, no encerramento da 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa jogou quase todo o segundo tempo com um jogador a mais (Anderson, do Grêmio, foi expulso em sua volta ao time) e não soube aproveitar a vantagem. A equipe gaúcha apostava na volta de Anderson (ele foi negociado com um grupo português, mas só defenderá o Porto no ano que vem) ao time para conseguir um bom resultado no interior paulista. O atacante, porém, teve um desempenho ruim, além de prejudicar o time com sua expulsão no final do primeiro tempo, quando recebeu uma falta e revidou jogando a bola no rosto de Fabinho. O gaúcho recebeu o cartão vermelho direto. "Não fiz nada, não dá para entender", resmungou ao deixar o campo. Quando Anderson foi expulso, o União Barbarense vencia por 1 a 0, gol de Gilson Batata aos 31 minutos (aproveitou uma sobra de escanteio e emendou um chute de primeira). De forma valente os gaúchos foram buscar o empate na etapa final com Pereira, aos 19 minutos do segundo tempo, de cabeça, sozinho, numa cobrança de falta de Sandro. Os gaúchos ainda quase venceram o jogo, se não tivessem desperdiçado tantas boas chances de marcar gol. Este empate não altera a posição dos dois times na classificação. O Grêmio está na sétima posição, com 22 pontos, enquanto que o União Barbarense está na 17.ª posição, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Grêmio receberá, na sexta-feira, o São Raimundo, no Estádio Olímpico, enquanto o União Barbarense vai a Campinas pegar o Guarani, no sábado.