União Barbarense e Santa Cruz: 0 a 0 Em um jogo de poucas emoções, o União Barbarense evitou que o Santo André perdesse a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar por 0 a 0 com o Santa Cruz, na tarde deste domingo, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d?Oeste (SP), no encerramento da 11.ª rodada. O resultado colocou o time paulista de volta na zona do rebaixamento. O time do interior paulista é agora o 17.º colocado, com 13 pontos. O Santa Cruz, que poderia ter assumido a liderança isolada, já que o Santo André empatou no sábado com o Avaí, por 2 a 2, chegou aos 22 pontos e se manteve igual ao rival na tabela, perdendo a liderança apenas por dois gols de saldo - 10 a 8. Se o jogo foi de poucas emoções, o mesmo não se pode dizer dos minutos que o antecederam. Policiais prenderam o meia Piá, reserva do Santa Cruz, por não pagamento de pensão alimentícia e porte ilegal de arma. Ele é condenado nestes artigos e a Justiça paulista apenas aguardava por ele no estado para efetuar a prisão. Piá até fez um acordo com o delegado para participar da partida, mas tentou fugir e foi levado diretamente para a delegacia, de onde deve ser transportado para a Cadeia Pública. Conforme o técnico José Carlos Serrão havia adiantado antes da partida, o União não demonstrou excesso de respeito pelos pernambucanos, que antes da rodada dividiam a liderança com o Santo André, e dominou o primeiro tempo. O time chegou a ter algumas chances de gol, mas o goleiro Cléber fez boas intervenções e as evitou. O Santa Cruz teve sua melhor oportunidade aos 20 minutos, quando Rosembrick acertou a trave em chute de longe. O fraco desempenho dos times se manteve na etapa final. O time pernambucano ainda conseguiu equilibrar a partida, mas não conseguiu marcar. No final, o atacante Gilson Batata foi expulso e eliminou qualquer chance de reação.