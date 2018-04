União Barbarense empata em 1 a 1 contra XV de Piracicaba

Em um clássico regional bastante equilibrado, com um time comandando cada tempo, União Barbarense e XV de Piracicaba estrearam no Campeonato Paulista com um justo empate, por 1 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Antônio Lins Ribeiro, em Santa Bárbara d''Oeste. Luiz Eduardo abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo e, na etapa final, Cesinha usou a cabeça e deixou tudo igual.

Os dois times conquistaram o primeiro ponto no Paulistão, mas não foi dessa vez que o União Barbarense acabou com o jejum de quase cinco anos sem vencer o rival. Esse foi o 19.º confronto e apenas o terceiro empate. A vantagem é do XV de Piracicaba, que tem 11 vitórias contra cinco do adversário.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas os visitantes foram responsáveis pelos principais lances de perigo. Márcio Diogo assustou pela primeira vez com uma finalização na trave depois de grande jogada individual. Aos 37 minutos, Paulinho cobrou escanteio na segunda trave e Luiz Eduardo cabeceou sem chances para Walter. O time de Santa Bárbara d''Oeste buscou o empate, sem sucesso, em chutes de longa distância.

Atrás do marcador, o Barbarense voltou do intervalo partindo para cima do XV, mas dava muito espaço para os contra-ataques, tanto que o adversário quase ampliou com Paulinho, aos quatro minutos. Walter fez grande defesa e espalmou para a linha de fundo.

Aproveitando o recuo do time de Piracicaba, os donos da casa empataram aos 30 minutos. Alex escapou pela direita e cruzou na cabeça de Cesinha, que desviou sem chances para Bruno Fuso. No fim do jogo, Caihame ainda acertou a trave do XV, para desesperado dos torcedores locais.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira. O União Barbarense enfrenta o Mirassol, às 19h30, no Estádio Maião, enquanto o XV de Piracicaba recebe o Paulista, no mesmo horário, no Barão da Serra Negra.

UNIÃO BARBARENSE 1 X 1 XV DE PIRACICABA

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Alex, Juliano, Edson Borges e César; Chicão, Itaqui, Willian Leandro (Nelinho) e Jefferson Luis (Cleverson); Cesinha e Tadeu (Caihame). Técnico - Moisés Egert.

XV DE PIRACICABA - Bruno Fuso; Vinícius Bovi (Lorran), Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janilson; Adilson Goiano, Jairo e Diego Silva; Márcio Diogo (Adriano), Paulinho e Marcelo Régis (Léo Mineiro). Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Luiz Eduardo, aos 37 minutos do primeiro tempo; Cesinha, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - César (União Barbarense); Paulinho (XV de Piracicaba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d''Oeste.