União Barbarense enfrenta o Marília Ainda oscilando nesta reta inicial da Série B do Campeonato Brasileiro, União Barbarense e Marília se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d´Oeste (SP), procurando mostrar que não estão nesta disputa para ficar brigando contra o rebaixamento. O Marília tem quatro pontos e está em oitavo lugar. O União, com um ponto a menos, ocupa a 13ª colocação. Enquanto busca uma reabilitação dentro de campo, o União Barbarense começou a se reestruturar fora dele, uma vez que elegeu seu novo presidente, Leandro Moschini. O primeiro ato dele pode acontecer após o jogo desta terça-feira, caso o União perca. Se isso acontecer, Leandro Samarone não deve ser mais o técnico e volta à função de auxiliar. Por isso, o treinador resolveu abrir mão do 3-6-1 utilizado contra o Bahia e vai no 4-4-2. Sem poder contar com o lateral-direito Dênis, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Samarone optou pela entrada de Fábio Duarte. Para o ataque, Dênis Tobias pode estrear. Para que o Marília possa conquistar a segunda vitória, o técnico Roberval Davino estuda mudanças. Uma delas pode ser a saída do meia Guin na lateral-esquerda, dando lugar para Tidão. No ataque, Frontini não vem repetindo o futebol que o consagrou no Campeonato Paulista e, por isso, agora disputa vaga com Ricardinho.