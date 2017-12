União Barbarense está perto do acesso O União Barbarense está bem perto de garantir o acesso após vencer o Gama por 2 a 1 neste domingo à tarde. Com a vitória, o União garantiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série C, com nove pontos em três jogos. Já o derrotado Gama, com seis pontos, é vice-líder. Para vencer a partida, o União Barbarense contou com a sorte e a categoria do atacante Chico Marcelo, que fez o gol da vitória aos 48 minutos do segundo tempo, de bicicleta. Com nível técnico parecido, os dois times acabavam se anulando no primeiro campo e conseguiam criar poucas chances de gol. Sem poder de furarem as defesas e chegarem na área, resolveram chutar de longe e quem mostrou melhor pontaria foi o União, que através do lateral Jorginho, acertou a trave aos 12 minutos. Com a forte marcação do zagueiro Marcão, do Gama, o artilheiro do União, Frontini, passou boa parte da primeira etapa sem tocar na bola. Por outro lado, os zagueiros do time da casa, Joel e Carlinhos, impediram Maia de ter uma participação mais efetiva no jogo. O equilíbrio permanecia, então a bola parada era uma saída. E foi em cobrança de falta aos 14 minutos que o Gama marcou o primeiro. Goeber bateu, o goleiro Neneca defendeu mas deu rebote para Vitor fazer o primeiro do time do Distrito Federal. A desvantagem obrigou o União Barbarense a partir para o ataque e o técnico Sérgio Farias resolveu colocar Brener em campo. O ex-vascaíno não decepcionou e aos 26 minutos, lançou com precisão para Frontini, que tocou na saída de Alencar e assumiu a artilharia isolada da Série C, com nove gols, um a mais que Marciano, do Limoeiro. Com três atacantes, o Leão da 13 partiu para o ataque e iniciou a pressão em cima do Gama. Mas o goleiro Alencar, do Gama, estava disposto a segurar o empate e salvou o time do Distrito Federal em vários momentos. Ele só não conseguiu evitar o golaço de Chico Marcelo, já nos acréscimos, aos 48 minutos. Após receber cruzamento de Brener, o reserva, de bicicleta, garantiu a vitória do time paulista. Na quarta rodada, acontece o início do returno com inversão de mando. Assim, o União Barbarense vai de novo enfrentar o Gama, mas em Brasília (DF), no domingo, dia 14/11.