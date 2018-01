União Barbarense está rebaixado O União Barbarense venceu de virada a Portuguesa Santista, neste domingo, por 3 a 2, em Santa Bárbara d?Oeste. Apesar do resultado heróico, conquistado com três gols do experiente atacante Gilson Batata, o time está rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista, ao lado da Inter de Limeira e do Atlético Sorocaba. É que com a vitória o União Barbarense soma 17 pontos, ficando em 18º lugar. Mas não consegue mais sair da zona do rebaixamento porque Portuguesa e Rio Branco, ainda ameaçados e acima na classificação, já somam 21 pontos. Precisando vencer para continuar lutando contra o rebaixamento, o União Barbarense mostrou raça, que acabou causando um incidente inusitado aos dois minutos. Na disputa da bola com o volante Magal, o meia André Bocão se chocou com o árbitro reserva José Vágner Bravo Junior, que acabou batendo a cabeça em uma mesa. O árbitro sofreu um corte profundo no local mas foi prontamente levado ao hospital, onde nada de mais grave foi constatado. A Portuguesa Santista começou o jogo bem melhor e abriu o placar aos 18 minutos quando Jéci cruzou rasteiro e Rodriguinho desviou para o gol. Nervoso, o União não conseguia se encontrar em campo e aos 23 minutos a Briosa ampliou. Sinval cruzou da esquerda, a bola passou por Du Lopes e pelo goleiro Neneca, mas não por Jéci, que com o gol livre, tocou com tranqüilidade para as redes. No desespero, o União Barbarense partiu para o ataque no segundo tempo e perdeu duas chances seguidas de diminuir logo de cara. Mas aos 11 minutos, Dênis foi derrubado na área por Jailson e o árbitro Romildo Corrêa marcou pênalti. Gilson Batata cobrou e diminuiu a diferença. O atacante de 37 anos estava inspirado e cinco minutos depois, após cruzamento da esquerda, subiu de cabeça e deixou tudo igual. Nos acréscimos, o goleiro Neneca chegou a ir para o ataque tentar o gol na cobrança de escanteio, mas não conseguiu. Quando parecia que o jogo iria terminar, Gilson Batata sofreu pênalti aos 47 minutos. Na cobrança, ele próprio bateu e decretou a vitória. Apenas para cumprir tabela, o União Barbarense volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o União São João, em Araras. Já a Santista encerra sua participação diante do Corinthians, em Santos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.