União Barbarense ganha nos acréscimos O União Barbarense estreou como queria no Campeonato Paulista da Série A-1, vencendo o Marília por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. O jogo foi dramático e só foi decidido no últimos minutos, quando o atacante Zaltron marcou um belo gol para o time da casa. Com este resultado, o União Barbarense soma seus três primeiros pontos e divide a primeira posição com outros cinco clubes: Palmeiras, São Caetano, Mogi Mirim, Santo André e Rio Branco. Já o MAC ocupa as últimas posições na tabela sem somar. Jogando em casa e incentivado pelos torcedores, o União Barbarense começou o jogo pressionando. Antes dos dez minutos, duas boas chances de gols foram desperdiçadas. Mas quem fez primeiro foi o Marília aos 18 minutos. O meia Sérgio Manoel lançou o lateral Cláudio, ele cruzou para Frontini completar para o gol: 1 a 0 Marília. Mas a reação aconteceu quatro minutos depois. O lateral-direito Jorginho puxou André Bocão dentro da área: pênalti. O volante André Conceição bateu e converteu para os donos da casa. O segundo tempo começou num ritmo mais lento, com o União Barbarense sendo mais perigoso, principalmente com as investidas do meia Chico Marcelo. Aos 33 minutos, Chico Marcelo lançou Diogo Pires, que bateu forte e cruzado e fez o segundo para o time da casa. Mas, o Marília não se entregou e empatou a partida aos 37 minutos, com Juninho. Aos 46 minutos, porém, não deu para os visitantes. Depois de muita pressão finalmente saiu o terceiro gol do União. Chico Marcelo correu pelo lado direito e cruzou para o atacante Zaltron completar, de primeira, e decretar a vitória do time de Santa Bárbara d?Oeste. O União volta a jogar no próximo domingo, contra o Mogi Mirim no Wilson Fernandes de Barros. O Marília recebe o Corinthians no sábado, em casa.