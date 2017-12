União Barbarense garante o acesso O União Barbarense garantiu antecipadamente o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo à tarde. O time paulista foi até o Distrito Federal e goleou o Gama por 4 a 1, na abertura do returno do quadrangular final da Série C. Faltando duas rodadas para o fim da Série C, o time não pode mais ser alcançado, já que venceu os quatro jogos desta fase final e chegou aos 12 pontos. Será a primeira vez na história que o União Barbarense irá disputar a Série B. O clube de Santa Bárbara d?Oeste teve como principal trunfo para a sua ascensão à parceria com a empresa suíça UB Corporation, que terceirizou o futebol, há pouco menos de dois anos. Mesmo jogando fora de casa e com três volantes, o técnico do União Barbarense, Sérgio Farias, havia avisado que o time não jogaria retrancado. Dito e feito. O time entrou em campo bem postado e surpreendeu logo aos cinco minutos. Zaltron aproveitou inversão de bola da esquerda e chutou de primeira, da entrada da área. O chute cruzado, rasteiro, pegou o goleiro Alencar desatento. Com o placar adverso, o Gama foi para a pressão, mas o União seguia sereno. A defesa suportava bem as jogadas adversárias e o ataque assustava o goleiro Alencar. Com o campo molhado, os jogadores chutavam bastante, tentando surpreender. Quem mais arriscavam eram Chico Marcelo e Marco Aurélio. A melhor chance do Gama surgiu aos 26 minutos, com a defesa do União bobeando. Da esquerda, Rodriguinho bateu cruzado, forte, mas ninguém apareceu para tocar a bola para as redes. Com melhor postura tática, o União Barbarense ampliou antes do intervalo. Marco Aurélio recebeu na esquerda, driblou Wesley e chutou com força, no canto esquerdo, aos 37 minutos. No início da segunda etapa, o Gama quase descontou. Eider aproveitou cruzamento e chutou forte. A bola bateu no goleiro Neneca e no travessão. Depois, foi a vez de Rodriguinho arriscar, para ótima defesa de Neneca. Assim como na primeira etapa, o União esperou a poeira baixar para marcar. Aos 13 minutos, Zaltron deu passe açucarado para Chico Marcelo invadir a área, se livrar de seu marcador e bater cruzado, sem chances para Alencar. Abatido e praticamente entregue , o Gama ainda conseguiu descontar aos 28 minutos. O zagueiro Émerson apareceu bem na área e escorou cruzamento de cabeça. Para coroar a partida que valeu o acesso, Marco Aurélio marcou o quarto gol, aos 39 minutos. Ele fez bela troca de passes com Brener e completou com tranqüilidade. A briga agora é pela segunda vaga. O Gama possui seis pontos e após o empate do Limoeiro com o Americano, por 1 a 1, o time cearense soma apenas um ponto e o time carioca tem quatro pontos. Na próxima rodada, o Gama enfrenta o Americano, em Campos dos Goytacazes (RJ). O União Barbarense joga em Fortaleza contra o Limoeiro. Os jogos serão disputados no próximo domingo, às 17 horas.