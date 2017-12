União Barbarense joga por acesso O União Barbarense pode fazer história nesta final de semana, quando enfrenta o Gama, às 17 horas, no Estádio Bezerrão, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. O time pode antecipar o acesso para a Série B em 2005. Para isso basta vencer. Se empatar e o Limoeiro vencer o Americano, o time também conquista a vaga para a segunda divisão. Na rodada passada, o União Barbarense venceu o mesmo adversário, por 2 a 1, em Santa Bárbara d´Oeste (SP). A situação do União no quadrangular final é privilegiada. O time é o líder isolado somando nove pontos, em três jogos, contra seis do Gama e três do Americano. O Limoeiro ainda não somou ponto nesta fase. Mas o técnico Sérgio Farias exige concentração máxima dos seus jogadores. Ele não quer que a liderança deixe os jogadores motivados e exige atenção redobrada. "É natural que os jogadores fiquem eufóricos com a campanha. Mas não conquistamos nada ainda. O jogo contra o Gama é muito difícil e essencial para nossas pretensões", disse Farias. O treinador terá dois desfalques por suspensão: o meia Adriano Iversen e o atacante Frontini, artilheiro isolado da Série C com 10 gols. Eles serão substituídos, respectivamente, por Válter e Zaltron. No Gama, o técnico Reinaldo Gueldini terá a volta do zagueiro Diego no lugar do zagueiro-volante Erivaldo. Em contrapartida, terá quatro baixas: o lateral-esquerdo Boby, o volante Goeber, o atacante Victor e o lateral-direito reserva Cleiton, todos suspensos. Além de Diego, os volantes Macaé e Wesley, improvisado no lado direito, cumpriram pena na última rodada e voltam agora. Márcio Alemão entra na esquerda. Na frente, Bispo é o mais cotado. A expectativa no Gama é a de devolver a derrota na rodada passada para dividir a liderança do quadrangular final da Série C. "Respeitamos o União Barbarense, um grande time, mas jogando em casa, precisamos da vitória", disse Gueldini.