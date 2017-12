União Barbarense joga por artilheiro Com o título e a vaga de acesso garantidos antecipadamente, o União Barbarense se despede do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo, às 17 horas, em casa, contra o Americano, de Campos. Num jogo de festa com sua torcida, o Leão da 13, vai tentar jogar para fazer o artilheiro da competição, o atacante Frontini. Argentino de nascimento, com 23 anos e desde os quatro anos no Brasil, Frontini já marcou 10 gols, igual a Marciano, artilheiro do Limoeiro-CE. Os companheiros prometem ajudar o atacante: "Até combinamos entre a gente de que o importante é vencer, mas quando puder tenho certeza de que eles vão me ajudar", disse Frontini, que tem um estilo parecido ao futebol de Washington, artilheiro do Brasileirão, com 32 gols. Se para o União Barbarense, líder com 12 pontos, o jogo não traz responsabilidade nenhuma, pelo lado do Americano, terceiro colocado com cinco pontos, vale muito. O time tem chances de conquistar o acesso, mas precisa vencer e torcer para o Gama, com sete pontos, perca para o Limoeiro, em Brasília. Se o Gama empatar, o Americano precisa vencer por três gols de diferença. Durante a semana os jogadores campeões da temporada não esconderam seu descontentamento com a diretoria, que confirmou que não haverá premiação pela conquista do título. Para os jogadores, a diretoria não está dando o valor devido pela conquista. O presidente da empresa União Barbarense Ltda., Francisco Silveira Mello garante que nunca houve uma reunião com os jogadores para a discussão de premiação. Em contrapartida, ele disse que está no contrato de todos os jogadores que em caso do título, todos terã o 100% de aumento nos salários para a próxima temporada. A média salarial é de R$ 3 a R$ 5 mil. O técnico Sérgio Farias terá dois desfalques certos: o goleiro Neneca e o lateral-esquerdo Adriano Iversen. Os dois foram expulsos na derrota para o Limoeiro por 2 a 0, em Fortaleza. Nos seus respectivos lugares entram o experiente goleiro Pitarelli e Diogo Pires, que atuará no meio campo e Fábio Duarte passando para a lateral. No Americano, o técnico Válter Ferreira não irá contar com o zagueiro Ciro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo no empate com o Gama por 2 a 2. Léo Santos, machucado, também está fora. Além de vencer, o Americano depende de um tropeço do Gama-DF contra o Limoeiro-CE, em Brasília. Mas isto não assusta o técnico Válter Ferreira. "Vamos fazer a nossa, ganhar o jogo, e esperar o resultado de Brasília", disse o treinador.