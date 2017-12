União Barbarense luta por liderança O União Barbarense vai tentar conquistar a liderança isolada do quadrangular final e dar um passo quase que definitivo rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2005, neste domingo. A partir das 17 horas, o time paulista faz um duelo de líderes com o Gama, do Distrito Federal, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d?Oeste (SP). Os dois times venceram as duas primeiras rodadas e dividem a liderança com seis pontos cada. O Gama leva vantagem no saldo de gols, com cinco positivos contra apenas dois do União. Enquanto isso, Limoeiro e Americano, que se enfrentam em Campos, ainda não pontuaram nesta fase final. No time, o técnico Sérgio Farias deve desfazer as mudanças que realizou para enfrentar o Limoeiro, na vitória por 3 a 2, e aumentar o poder de marcação de sua equipe. Os atacantes Zaltron e Chico Marcelo devem deixar o time para as entradas do meia André Bocão e do atacante Brenner. Outra novidade é o retorno do zagueiro Carlinhos, que estava suspenso, na vaga de Dú Lopes. "Este jogo será diferente, de muita pegada e marcação. Então teremos mais cuidados defensivos, mesmo sabendo que precisamos da vitória. Mas, é claro, que vamos buscar os três pontos", prometeu Farias. O Gama terá três problemas para o confronto. O volante Macaé e o ala-direito Wesley estão suspensos pelo terceiro amarelo. No ataque, Cristian ainda sente dores na coxa esquerda e também deve ser problema. Em contrapartida, o volante Goeber e o atacante Maia estão de volta, após cumprirem suspensão. Na direita, Cleiton deve ser o substituto.