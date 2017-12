União Barbarense muda. Vai na cautela O técnico Sérgio Farias admitiu que não acertou ao escalar o União Barbarense com três atacantes para a partida contra o Limoeiro, em que venceu por 3 a 2, em Santa Bárbara. Para o jogo deste domingo, contra o Gama, com quem divide a liderança deste quadrangular final da Série C, o técnico deve adotar a cautela e confirmar a volta ao esquema original com quatro jogadores originais do meio de campo. "Começamos o jogo um tanto dispersos e a lesão de Zaltron acabou nos ajudando, porque coloquei no jogo o Marco Aurélio, que é meia e acabou sendo um dos melhores jogadores em campo", explicou o treinador.As novidades, portanto, devem ser a volta do meia André Bocão no lugar de Chico Marcelo, que apesar da boa apresentação, comprometeu a marcação do time, no ponto de vista do próprio técnico. Voltando ao esquema das partidas anteriores, Brenner também pode recuperar sua vaga no ataque, no lugar de Zaltron. Outra mudança esperada é a volta do zagueiro Carlinhos, que retorna de suspensão no lugar de Dú Lopes. A volta do jogador foi bastante elogiada por Farias. "Sua experiência vai ajudar muito. Ele conhece o elenco, esteve aqui outras vezes e tem muito a so mar", confirmou. Gama - O adversário também terá problemas. No Gama, o volante Macaé e o ala Wesley, suspensos, e o atacante Cristian, com uma lesão na coxa, são desfalques. No meio, Goeber retorna de suspensão e Cleiton ocupa a lateral. No ataque, Maia retorna para formar dupla com Vítor. O time do Distrito Federal viaja neste sábado, a partir das 11h30. Americano - Na outra partida da terceira rodada, o Americano enfrenta o Limoeiro de técnico novo. Valter Ferreira foi anunciado nesta sexta-feira e substitui Toninho Andrade, que perdeu os dois primeiros jogos da fase e foi demitido.