União Barbarense na frente na Série C O União Barbarense venceu neste domingo à tarde o Rio Branco por 2 a 0 no dérbi regional, no estádio Décio Vitta, em Americana, e abre grande vantagem na disputa por uma vaga na quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os gols foram marcados por Frontini e Chico Marcelo, um em cada tempo de jogo. No próximo sábado os dois times voltam a se enfrentar, só que em Santa Bárbara d?Oeste. O Barbarense pode até perder por um gol de diferença que avança para a próxima fase. Para o Rio Branco resta vencer por três gols de diferença ou vencer por dois e levar a melhor nos pênaltis. Além da boa vantagem, o Barbarense comemora o fato de não saber o que é perder do Rio Branco este ano. Além do jogo deste domingo, os rivais já se enfrentaram cinco vezes em 2004 e a vantagem do Leão da 13 é grande. Venceu quatro e empatou apenas uma vez. No Brasileiro da Série C, foram dois jogos pela primeira fase. Em Santa Bárbara d?Oeste, empate sem gols. No Décio Vitta, vitória do Leão por 3 a 2. No primeiro tempo os dois times priorizaram a marcação. O Barbarense foi melhor que o Rio Branco, que estava perdido em campo. O primeiro gol saiu aos 23 minutos, através do atacante Frontini. Ele aproveitou cruzamento da direita e cabeceou sozinho, fazendo 1 a 0. O Rio Branco iniciou a etapa final com tudo e quase empatou aos 11 segundos com o atacante Juliano. Mas a volúpia do time da casa se resumiu a isso, já que sentia a falta de qualidade para organizar e concluir as jogadas. O União conseguiu o gol da vitória aos 45 minutos. Em um contra-ataque rápido, o meia Chico Marcelo dominou e chutou, contando com ajuda do goleiro Márcio. Resultado final: 2 a 0 e festa em Santa Bárbara d?Oeste.